Zigmabit präsentiert revolutionären Mining Chip

Tokio (ots/PRNewswire) - Zigmabit ist ein schnell wachsendesUnternehmen der Krypto-Mining-Branche. Das Unternehmen hat vor kurzemdrei Mining Rigs für mehrere Algorithmen herausgebracht, die in nureinem Monat eine maximale Rendite ermöglichen. Zigmabit hat geradeerst ein Kundenservice-Center in München (Deutschland) eröffnet, umseine Kunden besser betreuen zu können.Zigbit Miners, das weltweit erste Mining Rig mit DLC-Technologie(Wasserdirektkühlung), richtet sich zugleich an Neulinge underfahrene Krypto-Miner. Alle drei Produkte sind einfach zu bedienen.Sie sind vorkonfiguriert, und der Nutzer muss sie nur einstecken, ummit dem Mining zu beginnen.Das Krypto-Mining hat in den vergangenen Jahren extrem anPopularität gewonnen. Aber viele Mining-Fans finden es schwierig,beständig Gewinne zu machen. Zigmabit ist die Idee eines Teams vonInvestoren, die sich das Ziel gesetzt haben, das Krypto-Mining fürjedermann einfacher und profitabler zu machen.Zigmabit (www.zigmabit.com) setzt sich aus einem Team von Expertenzusammen, die seit den Gründertagen in der Krypto-Industrie aktivsind. Das Unternehmen hat drei Krypto-Miner entwickelt: ZigBit 2.0,ZigBit 3.0 und ZigBit 5.0. Ihr Design ist auf maximale Profitabilitätfür den Nutzer ausgelegt.Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Hash-Rate auf ein Niveauangehoben, die bislang in der Branche einmalig ist. Diese Minerunterstützen verschiedene Algorithmen und eignen sich für das Miningvon Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Dash. Die Hash-Raten der Minersind im Folgenden aufgeführt.- Bitcoin: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0.2000 TH/s- Litecoin: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300GH/s- Ethereum: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75GH/s- Dash: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50 TH/sZigmabit Miners bietet zahlreiche intelligente Leistungsmerkmale,beispielsweise einen geschlossenen Kühlkreislauf, geräuschloseLüfter, leiste Hochdruckpumpen, extrem effiziente Kühlkörper undvieles mehr.Informationen zu Zigmabit Inc.:Zigmabit Inc. ist ein Hersteller hochwertigerKryptowährungs-Miner, die eine extrem hohe Hash-Power bieten, ohnejedoch viel Energie zu verbrauchen. Das Team setzt sich aus mehrerenTop-Fachleuten angesehener Organisationen wie Samsung, Microsoft, IBMund vielen anderen zusammen. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz inTokio (Japan) und betreibt aktuell eine Produktionsstätte imVereinigten Königreich und eine neu eröffnete Niederlassung inMünchen (Deutschland).