Ziggy Cup 2: Für deinen Schutz und deine Freiheit

London (ots/PRNewswire) -Vor ein paar Jahren hat Intimina (http://www.intimina.com/) Ziggy Cup auf den Markt gebracht, die weltweit erste wiederverwendbare Menstruationstasse, die beim Sex in getragen werden kann. Nach dem großen Erfolg des Intimina-Bestsellers hat Intimina beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen und das Original noch ein wenig aufzupeppen und hat Ziggy Cup™ 2 (https://www.intimina.com/ziggy-cup-2): die nächste Generation der flach anliegenden Menstruationstasse, erfunden. Das Wichtigste in Kürze:- Sie bietet ultimativen Schutz während der Menstruation, so dass Sie alles tun könnenEine Umfrage von Intimina, an der mehr als 1000 Frauen teilgenommen haben, hat ergeben, dass eine Menstruationstasse den Umgang mit der Menstruation erleichtern kann. Die Benutzerinnen der Tasse berichteten, dass sie während der Verwendung der Tasse weniger und schwächere Krämpfe verspürten, dass der Geruch reduziert und die Trockenheit verringert wurde. Außerdem ist ihr Selbstvertrauen gestiegen, und es wurde festgestellt, dass sie sich mit ihrem Körper wohler fühlen, seit sie auf eine Tasse umgestiegen sind.- Sie kann beim Sex getragen werdenIn einer vor einiger Zeit durchgeführten weltweiten Umfrage unter mehr als 500 Teilnehmern im Alter von 18-50 Jahren hat INTIMINA herausgefunden, dass 82 % der Frauen während ihrer Menstruation Sex haben. Sex während der Menstruation ist jetzt besser, sauberer und komfortabler denn je, dank Ziggy Cup 2, die eine Standardpenetration ohne Unterbrechungen ermöglicht.- Sie ist in zwei Größen erhältlich, um dem Körperbau und den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht zu werdenDie Größe A passt perfekt, wenn Sie einen niedrigen Gebärmutterhals haben, einen leichten bis mittleren Menstruationsfluss, oder wenn Sie sich an Menstruationsscheiben gewöhnen wollen. Die Größe B hingegen ist für leichte bis stärkere Blutungen ausgelegt und eignet sich für Frauen mit einem höheren Gebärmutterhals.- Völlig umweltfreundlich (und geldbeutelschonend)Menstruationstassen erweisen sich tatsächlich als die bessere Alternative zu Binden und Tampons, wie wir an der deutlichen Zunahme der Nutzerinnen von Menstruationstassen sehen können. Und das kommt nicht überraschend. Es gibt zahlreiche Gründe, warum Frauen auf Menstruationstassen umsteigen: gesundheitliche Vorteile, längere Tragedauer, Geldeinsparung, Umweltschutz, Komfort. Die Ziggy Cup 2 ist absolut umweltfreundlich, vom Produkt selbst bis zur Verpackung, die jetzt vollständig aus Karton besteht.Die Menstruation einer Frau sollte niemals ihre Möglichkeiten einschränken. Intimina ist der Meinung, dass Frauen während der Menstruation mehr Wahlmöglichkeiten, Kontrolle und Freiheit haben sollten. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen oder sich zu genieren, vor allem nicht mit Hilfe von Menstruationstassen, die für ein angenehmes Menstruationserlebnis entwickelt wurden, wie die Ziggy Tasse 2 (https://www.intimina.com/ziggy-cup-2); es sollte keinen Grund mehr geben, auf die ganze Freiheit zu verzichten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735337/INTIMINA.jpgPressekontakt:Nina Šmigmator,+385 99 537 9125,pr@intimina.comOriginal-Content von: INTIMINA, übermittelt durch news aktuell