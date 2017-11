Die Zigarre Trinidad La Trova von Habanos S.A. feiert im asiatisch-pazifischen Raum ihre weltweite Präsentation

Havanna, Kuba (ots/PRNewswire) -- Habanos, S.A. stellt die Neuveröffentlichung zusammen mit ThePacific Cigar Co. LTD. vor, seinem exklusiven Vertriebspartner imasiatisch-pazifischen Raum.- Dieses Produkt, das exklusiv für die "La Casa delHabano"-Geschäfte entwickelt wurde, wird gleichzeitig in achtLadengeschäften in verschiedenen Städten der Region Asien-Pazifikvorgestellt.Habanos, S.A bringt gemeinsam mit seinem exklusivenVertriebspartner für Asien-Pazifik "The Pacific Cigar Co, LTD" dieTrinidad La Trova (52 Ringmaß x 166 mm Länge) auf den Markt, eineinnovative und exklusive Produktion, die eigens für die Kette vonSpezialgeschäften "La Casa del Habano" entwickelt wurde.Die Multimedia-Presserklärung finden Sie auf: https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/Die Herstellung der Trinidad La Trova (52 Ringmaß x 166 mm Länge)erfolgt "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (komplett von Hand, mitlanger Einlage) und die Tabakblätter sind handverlesen aus der RegionVuelta Abajo* in Pinar del Río*, Kuba*, dem weltweit bestenAnbaugebiet für Tabak. Erfahrene kubanische Torcedores(Zigarrendreherinnen) arbeiten minutiös daran, eine akkurate undexquisite Zigarre zu schaffen, die den Erwartungen auch deranspruchsvollsten und kritischsten Habanos-Raucher entspricht.Die Marke Trinidad ist eine Hommage an Santísima Trinidad, einenganz besonderen Ort an der Südküste Kubas, der zum UNESCO-Welterbezählt. Sie war seit 1998 für Freunde des Tabaks rund um die Welterhältlich, aber immer nur in sehr kleinen Auflagen. Im späterenVerlauf änderte Trinidad sein Markenprofil, um es zu modernisierenund der außergewöhnlichen Qualität seiner Habanos anzupassen. Heutewerden diese hochwertigen Zigarren in der Fabrik Francisco Donatiénin Pinar del Río* hergestellt.Die Neuveröffentlichung kommt in einer für die Marke völlig neuenVitola ("Cañonazo Especial"), die bislang lediglich bei derlimitierten Sonderauflage der Cohiba 1966 von 2011 verwendet wurde.Mit dieser weltweiten Einführung beweist die Marke Trinidad erneutihr Engagement für die Ausweitung ihres Sortiments an Habanos mitgroßem Ringmaß, zusätzlich zu den bisherigen Varianten Trinidad Vigía(54 Ringmaß x 110 mm Länge) und Trinidad Topes Edición Limitada 2016(56 Ringmaß x 125 mm Länge).Die globale Veröffentlichung von Habanos, S.A. ist Teil derUnternehmensstrategie, jedes Jahr neue und exklusive Produkteherauszubringen, die ausschließlich bei La Casa del Habano erhältlichsind, einem Netzwerk von Franchise-Einzelhandelsgeschäften, die sichauf den Verkauf von Habanos spezialisiert haben. Diese exklusivenGeschäfte bieten den anspruchsvollsten Rauchern die Chance, in dieWelt dieser luxuriösen Zigarren einzutauchen, und zeichnen sich durchihren unschlagbaren, persönlichen Service aus. Aktuell gibt es mehrals 145 Luxus-Geschäfte in 65 Ländern.Die weltweite Einführung der Trinidad La Trova (52 Ringmaß x 166mm Länge) findet in acht verschiedenen Verkaufsstellen gleichzeitigstatt. Genauer gesagt, in sieben Casa del Habano-Geschäften inBangkok und Chiang Mai in Thailand, Hongkong, Macao und Taipeh inChina, Kuala Lumpur in Malaysia sowie Tokio in Japan. Achter Standortsind die Räumlichkeiten von Cohiba Atmosphere in Bangkok.Weitere Informationen zur Marke Trinidad, den Spezialgeschäften LaCasa del Habano oder den Räumlichkeiten von Cohiba Atmosphere findenSie auf: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne*Protected Appellations of Origin ? GeschützteHerkunftsbezeichnungPressekontakt:zum Festival und zu Habanos, S.A.:http://www.habanos.comhttps://www.instagram.com/habanos_oficial/https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DAund Bilder: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahneYoung & Rubicam: press.habanos@yr.com, Tel.: +34-609-46-44-05Carla Lladó, Tel.: +34-669-54-69-09(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/603860/Habanos_Trinidad_La_Trova.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell