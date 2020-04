Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Offenbar war das Horten für einen Anstieg von 1,1 % des traditionellen Zigarettenvolumens in der Woche bis zum 22. März verantwortlich, ein bedeutender Umschwung für eine Branche, die sich inmitten eines säkularen Rückgangs befindet. Doch nun, wo sich die Raucher mit Vorräten eingedeckt haben, erleben die Hersteller eine dramatische Minderung der Verkäufe.

Daten von Nielsen (WKN: A14ZR0) zeigen, dass die Verkäufe in der Woche bis zum 4. April gegenüber der Vorwoche um 8,4 % gesunken sind.

Aufstocken, um das Schlimmste auszusitzen

Laut Nielsen erlitt Altria (WKN: 200417) den größten Rückgang, wobei in der US-amerikanischen Abteilung von Philip Morris das Volumen um 10,4 % gegenüber der Vorwoche zurückging, aber auch R.J Reynolds von British American Tobacco (WKN: 916671) erlitt einen starken Rückgang, wobei das Volumen von einer Woche zur nächsten um 8,2 % gesunken ist.

ITG Brands, eine Tochtergesellschaft von Imperial Brands (WKN: A2AEDW), die traditionelle Zigarettenmarken wie Winston, Salem, Kool und Maverick besitzt, verzeichnete einen Rückgang im Volumen von 7,9 %.

Das „Winston-Salem Journal“ zitiert den Piper-Sandler-Analytiker Michael Lavery mit der Aussage, dass die Häufigkeit des Rauchens während der „Bleiben Sie zu Hause“-Verordnungen steigen könnte, da sich Menschen von Orten fernhalten, an denen das Rauchen verboten ist, zum Beispiel Restaurants, Bars und am Arbeitsplatz.

„Das Konsumniveau neigt auch in Zeiten von persönlichem Stress zum Anstieg“, sagte Lavery. „Niedrigere Benzinpreise und Verbraucherlöhne (und/oder Arbeitslosenunterstützung) sind ebenfalls Schlüsselvariablen für das Volumen im Jahr 2020.“

Altria erhält jedoch seine Marktdominanz mit einem Anteil von fast 54 % aufrecht, gefolgt von British American mit fast 34 %. ITG Brands liegt mit einem Anteil von 7 % deutlich dahinter auf Platz drei.

The post Zigarettenverkäufe stürzen nach anfänglichen Pandemie-Panikkäufen ab appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Rich Duprey besitzt Aktien der Altria-Gruppe. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Rich Dupree auf Englisch verfasst und wurde am 17.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere Deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

