Ziften steigt mit der Endpoint Protection Platform in den britischen und irischen Markt ein und geht eine Partnerschaft mit Microsoft Windows Defender ATP Specialist Threatscape ein

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

London (ots/PRNewswire) -Dies folgt auf die Ankündigung von Ziften zurstrategischen Zusammenarbeit mit Microsoft(https://ziften.com/microsoft-and-ziften/) , die KundenEndgerätesicherheit zum Schutz, zur Erkennung, Untersuchung undReaktion auf fortgeschrittene Cyberangriffe auf Windows-, MacOS- undLinux-Endgeräte bietet."Die oberste Priorität von Ziften ist die Zusammenarbeit mitunseren Partnern, um mit unseren Kunden gemeinsame Erfolge zufeiern", sagte Greg McCreight, SVP Worldwide Channels, Ziften. "Mitunserem Fast Start Programm bieten wir Microsoft Channel Partnern einschnelleres Onboarding, um die Sicherheitsherausforderungen ihrerKunden zu lösen. Threatscape ist unser erster gemeinsamerMicrosoft-Partner in Großbritannien und Irland. Gemeinsam können wirin diesen Märkten schneller erfolgreich sein.""Als Microsoft-Sicherheitspartner freuen wir uns über diePartnerschaft mit Ziften, das seine Zenith-Endpunkt-Schutzplattformmit Windows Defender ATP anbietet", sagte Spencer Berry, UK CountryManager, Threatscape. "Unsere Kunden profitieren direkt von derIntegration, die ihnen Schutz und umfassende Transparenz aufWindows-, MacOS- und Linux-Systemen bietet. Wir erwarten einenschnellen Erfolg bei der Vermarktung dieses unverwechselbarenZiften-Produkts mit unseren Implementierungs-, Support- undManagement-Diensten."Gemeinsam helfen Ziften, Threatscape und Microsoft Unternehmen,Cyberangriffe zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren. Dieintegrierte Lösung bietet Kunden folgende Möglichkeiten:- Erweiterung von Windows Defender ATP auf MacOS- undLinux-Systeme: Kunden können die Erkennung,Untersuchung und Reaktion nach einem Verstoß auf beliebige Objekteerweitern - Laptops, Desktops, Server und Cloud-VMs.- Sicherung von Windows- und Linux-Cloud-Umgebungen:Unternehmen können Cloud-Überwachungs- undSicherheitsprobleme für alle virtuellen Systeme, die bei jedemAnbieter von Cloud-Diensten bereitgestellt werden, problemlosüberwinden.- Aufzeichnung der letzten 6 Monate, LookbackForensik K unden können direkt 6 Monate derdetaillierten Zeitleiste durchsuchen, die sowohl physische als auchvirtuelle Sicherheitsereignisse aus Windows-, MacOS- undLinux-Systemen enthält.Informationen zu Ziften:Die Ziften Cloud-Plattform zum Schutz von Endpunkten verhindertAngriffe auf alle Unternehmensendpunkte, darunter Laptops, Desktops,Server und Clouds. Der Low-Profile-Single-Agent lässt sich innerhalbweniger Minuten einsetzen und ermöglicht fortschrittlichenVirenschutz, Endpunkterkennung und -reaktion sowie Transparenz undHärtung. Das Ergebnis ist ein einfacher, kontinuierlicherEndpunktschutz, um Angriffe mit den Mitarbeitern und dem Budget zustoppen, die Ihnen zur Verfügung stehen.https://ziften.comFolgen Sie Ziften: Ziften Blog(https://ziften.com/resources/general/) ,Facebook (https://www.facebook.com/zifteninc/) ,LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ziften-inc/) ,Twitter (https://twitter.com/ZiftenInc) , undYouTube(https://www.youtube.com/channel/UC00NohFu_A_m5JPxWCOlzkQ/featured)Informationen zu Threatscape:Threatscape bietet Cybersicherheit, die Maßstäbe setzt - miterfolgreich abgeschlossenen Projekten, die bis zu einer MillionBenutzer, eine Milliarde Transaktionen und eine Billion Dollar imtäglichen Finanzhandel schützen. Expertenteams in London,Großbritannien und Dublin, Irland, bieten unternehmenskritischeIT-Sicherheitslösungen, -dienstleistungen für Regierungen,Unternehmen aus der Finanz-, Luft- und Raumfahrtbranche und derenkritische Infrastruktur. Threatscape, Irlands Spezialist fürMicrosoft Security Consulting Practice, wurde auf der MicrosoftInspire 2018 Konferenz in Las Vegas als "Security Partner of theYear" ausgezeichnet. https://www.threatscape.comZiften Pressekontakt:Zonic Group Public RelationsGregory Crossgcross@zonicgroup.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/696643/ziften_logo_color_Logo.jpgOriginal-Content von: Ziften, übermittelt durch news aktuell