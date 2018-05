Ziften expandiert in die Niederlande mit Microsoft Azure-basierter Endgerätesicherheitslösung und geht eine Partnerschaft mit InSpark, einem Vertriebspartner für Microsoft Windows Defender ATP, ein

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Ziften geht eine Partnerschaft mit InSpark ein und bietet einecloudbasierte, zentrale Oberfläche zur Erkennung und Reaktion aufkomplexe Cyber-Angriffe und -Verletzungen an allen Endpunkten.Amstelveen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ziften, ein führenderAnbieter von Lösungen für kontinuierliche Transparenz und Kontrollefür Client-Geräte, Server und Cloud-VMs, gab heute seinen Einstieg inden niederländischen Cybersecurity-Markt zusammen mit InSpark, seinemPartner für digitalen Wandel, bekannt - einemFull-Service-Technologieanbieter, der die kontinuierlichenManagement- und Supportdienstleistungen der ZiftenZenith-Sicherheitsplattform unterstützt. InSpark ist der jüngstePartner im Ziften Activate Partner Programm und tritt diesem über dasFast Start-Programm (https://ziften.com/partners/fast-start-program/)von Ziften für das Onboarding von Microsoft Windows DefenderATP-Channel-Partnern (Advanced Threat Protection) bei.Dies folgt auf die bereits angekündigte strategischeZusammenarbeit von Ziften mit Microsoft und die Integration derZenith® EDR-Plattform (Endpoint Detection and Response) in dieWindows Defender ATP (https://ziften.com/microsoft-and-ziften/). Dieintegrierte Lösung bietet gemeinsamen Kunden eine cloudbasierte,zentrale Oberfläche zur Erkennung, Anzeige, Untersuchung und Reaktionauf komplexe Cyber-Angriffe und -Verletzungen an Windows-, MacOS- undLinux-Endpunkten - einschließlich physischer, virtueller undcloudbasierter Systeme."Ziften verfolgt stets das Ziel, für seine Kunden einen Mehrwertdurch seine Vertriebspartner zu schaffen", sagt Greg McCreight, SVPWorldwide Channels, Ziften. "Mit unserem Fast-Start-Programm bietenwir bestehenden Microsoft-Vertriebspartnern praktische Unterstützung,mit der sie die Sicherheitsprobleme ihrer Kunden nach einem Angriffschnell lösen können. InSpark ist einer der ersten gemeinsamenSicherheitspartner von Ziften und Microsoft in EMEA und bietet unseine großartige Chance, gemeinsam den Markt für Endgerätesicherheitin den Niederlanden zu revolutionieren. Durch die Zusammenarbeit mitInSpark, einem führenden Partner von Microsoft für den digitalenWandel und Sicherheitsspezialisten, gehen wir von einem schnellenMarkterfolg aus"."Als Microsoft-Partner mit den meisten MVPs in Europa erkanntenwir sofort den Mehrwert einer Zusammenarbeit mit Ziften, um MicrosoftWindows Defender ATP mit ihrer Zenith-Sicherheitsplattform zuerweitern", sagte Ronny de Jong, Modern Workplace, InSpark. "Es istdie perfekte Lösung für unsere Kunden, die von der nahtlosenIntegration zwischen Zenith und Windows Defender ATP profitieren undeinen durchgängigen Schutz und Transparenz für all ihre Windows- undNicht-Windows-Systeme erhalten. Wir erwarten einen sofortigen Erfolg,wenn wir unseren Kunden diese einzigartige Sicherheitslösung und dienotwendigen Services für den gesamten Lebenszyklus derZiften-Sicherheitslösung anbieten".Gemeinsam unterstützen Ziften, InSpark und Microsoft Unternehmendabei, die Erkennung von Angriffen und Zero-Day-Exploits zubeschleunigen, den vollen Umfang einer Verletzung aufzudecken,schnell auf Angriffe zu reagieren und Wiederholungsangriffenvorzubeugen und die Produktivität des gesamten Sicherheitsbetriebs zusteigern. Der integrierte, cloudbasierte Ansatz unterstützt diekomplexesten Multi-Endpoint- und Multi-Cloud-Umgebungen und bietetUnternehmen und Behörden folgende Möglichkeiten:- Erweitern von Windows Defender ATP auf MacOS- und Linux-Systeme:Kunden können die Erkennung, Untersuchung und Reaktion nachVerstößen problemlos auf jedes beliebige Asset - Client-Geräte,Server und Cloud-VMs - erweitern. Sie erhalten eine integriertezentrale Oberfläche, die Windows-, MacOS- und Linux-Systemeunterstützt.- Sichere Multi-Cloud-, Windows- und Linux-Umgebungen: Unternehmenkönnen Cloud-Überwachungs- und Sicherheitsprobleme durch dieTransparenz und Kontrolle aller virtuellen Betriebssysteme lösen,die bei jedem Cloud-Service-Provider eingesetzt werden.- Aufzeichnung der letzten 6 Monate, Lookback Forensik: Kunden könnendirekt 6 Monate der detaillierten Zeitleiste durchsuchen, diesowohl physische als auch virtuelle Sicherheitsereignisse ausWindows-, MacOS- und Linux-Systemen enthält.Informationen zu Ziften:Ziften bietet jederzeit Transparenz und Kontrolle für jedes Asset,überall - für Client-Geräte, Server und Cloud-VMs. Unsereeinheitliche System- und Sicherheitsbetriebsplattform (SysSecOps)ermöglicht es IT- und Sicherheitsbetriebsteams, nutzerrelevanteEndpunktprobleme zu beheben, ihr Gesamtrisiko zu minimieren, dieReaktion auf Sicherheitsbedrohungen zu beschleunigen und dieBetriebsproduktivität zu steigern. Die sichere Architektur von Ziftenbietet eine kontinuierliche, fließende Endpunktüberwachung undErfassung von Verlaufsdaten für große und mittelständischeUnternehmen, Behörden und Managed Security Service Provider (MSSP).https://ziften.comInformationen zu InSpark:InSpark beschleunigt jedes Unternehmen durch digitalen Wandel. MitMicrosoft-Technologie, Inspiration und der richtigen Strategie, umintelligente Entscheidungen zu treffen. Mit den besten Mitarbeiternund den besten Lösungen, die es gibt. Innovation, die für nachhaltigeErgebnisse sorgt. Wir wurden zum Microsoft Gold Partner und HybridCloud Partner of the Year 2017, Digital Transformer of the Year 2017ernannt und sind der Gewinner mehrerer FD Gazelle-Preise. ErfahrenSie mehr: www.inspark.nl.Ziften Pressekontakt:Zonic Group Public RelationsGregory Crossgcross@zonicgroup.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/696643/ziften_logo_color_Logo.jpgOriginal-Content von: Ziften Technologies, übermittelt durch news aktuell