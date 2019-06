Auch Zierfische brauchen im Sommer besondere Pflege

Wiesbaden (ots) - Nach einem Element sehnt sich momentan Jeder:Wasser. Viele schauen neidisch auf die Fische, die das kühle Nassstets um sich haben. Doch die derzeitige Hitzewelle sorgt für hoheTemperaturen im Aquarium. Der Zentralverband ZoologischerFachbetriebe e. V. (ZZF) gibt wichtige Tipps für die Pflege vonZierfischen bei anhaltender Hitze von über 30°C.Vor allem für Fische, die in ihrem natürlichen Lebensraum keinengroßen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, werden Temperaturenüber 28 Grad kritisch. Ein Beispiel sind Korallen imMeerwasser-Aquarium.Bevor Aquarianer zu aufwändigen technischen Maßnahmen greifen,sollten sie zunächst alles unterlassen, was den Stoffwechsel derFische belastet. "Wichtig ist es, die Fische an heißen Tagen wenigerzu füttern und für Ruhe vor und im Aquarium zu sorgen", informiertder my fish-Community Manager Matthias Wiesensee. "Es kann auchsinnvoll sein, die Beleuchtungsdauer und damit die Aktivität derFische zu reduzieren." Ein positiver Nebeneffekt ist das geringereAufheizen des Aquarienwassers. "Der Filter muss weiterlaufen. Miteinem Sprudelstein können Fischhalter das Wasser bewegen undzusätzlich Sauerstoff ins Aquarium bringen", rät derAquaristik-Experte.Die Temperatur des Wassers kann man sogar unterUmgebungstemperatur senken. Dazu müssen Besitzer die Abdeckscheibenabnehmen, dem Wasser durch gezieltes Verdunsten Energie entziehen undes damit abkühlen. Der Zoofachhandel bietet spezielle Ventilatorenan, die die Luft über die Wasseroberfläche blasen und das Abkühlenfördern. Auch ein Teilwasserwechsel hilft. Wird die Temperaturschlagartig gesenkt, ist das jedoch Stress für die Fische. Daher sindmehrfache kleine Wasserwechsel empfehlenswert. Für besonderstemperaturempfindliche Fische oder Korallen bietet der Fachhandelgeregelte Kühlaggregate an, die die Temperaturen im zuträglichenBereich halten.Bei Fragen können sich Fischhalter bei ihrem lokalenZoofachhändler und auf www.my-fish.org informieren. DasRatgeberportal bietet unter youtu.be/kHwjGySrUaQ einen Film zumThema.Pressefoto etc.: https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:ZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell