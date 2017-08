Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

München (ots) - Der irische Billigflieger Ryanair wird sichMedienberichten zufolge am Flughafen München ansiedeln - ersteRyanair-Maschinen sollen bereits zum kommenden Winterflugplanstarten. "Der Flughafen München GmbH ist offenbar jedes Mittel recht,die verfügbaren Kapazitäten auszulasten und so den Bau einer drittenStartbahn zu erzwingen", kommentiert diesen Schritt Benno Zierer,Flughafenexperte der FREIEN WÄHLER im bayerischen Landtag.Noch vor ein paar Monaten habe Flughafenchef Michael Kerklohbetont, dass es in München keine Start- und Landeslots für Ryanairgeben werde. Mit einer zweimal täglich angebotenen Verbindung nachDublin stelle Europas größte Billigairline jetzt jedoch den Fuß indie Tür, so Zierer. "Was dahintersteckt, ist klar: DerKonkurrenzkampf der Billig-Airlines soll die Zahl der Flugbewegungenweiter künstlich nach oben treiben. Der Fünf-Sterne-Airport Münchendroht durch diesen Schritt zum Billigflughafen zu verkommen",kritisiert der Freisinger Abgeordnete.Hinweis: Die Meldung "Ryanair kündigt München-Flüge an" desOnlineportals airliners.de finden Sie HIER: https://is.gd/HZbpGjPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell