Zielgruppe Mittelstand: Schlütersche startet erstes digitales Magazin zum Thema leichte Nutzfahrzeuge (FOTO)

Hannover (ots) -Die Schlütersche Verlagsgesellschaft erweitert ihr Portfolio imThemenfeld Kfz & Mobilität. Mit dem rein digitalen "NUTZFAHRZEUGEMagazin" startet der Verlag jetzt ein neues Medium, das sichinhaltlich auf leichte Nutzfahrzeuge fokussiert. Das Magazinerscheint unter nutzfahrzeuge-magazin.de kostenfrei mit vier Ausgabenim Jahr, die Erstausgabe ist bereits online.Schon mit einem 2017 gestarteten YouTube-Kanal fürNutzfahrzeug-Tests zeigte die Schlütersche, wie sich das Thema mithohem redaktionellen Anspruch für digitale Kanäle aufbereiten lässt.Die so informativen wie unterhaltsamen Filme kamen bei Zuschauern undNutzfahrzeugherstellern sehr gut an. Qualitativer Content mitServiceanspruch steht auch bei NUTZFAHRZEUGE Magazin im Mittelpunkt.Zielgruppe sind die Käufer und Nutzer von leichten Nutzfahrzeugen,also ein Großteil der kleinen und mittelständischen Betriebe imBundesgebiet."In ganz Deutschland gab es weder im Digital- noch Printbereichein Magazin zum Thema leichte Nutzfahrzeuge. Damit platziert sich dieSchlütersche in einer bisweilen noch unbesetzten Nische auf dem Marktund bietet durch einen innovativen Themenmix dem Leser absolutenMehrwert", betont Projektmanager Lasse Drews. "Auch für unsereWerbepartner ist das extrem spannend, da wir sie im Storytellingkomplett begleiten. Den mit uns produzierten Content platzieren wirgezielt in der vorher definierten Zielgruppe mit ihren spezifischenBedürfnissen."Die Inhalte können in Foren, Blogs und weiteren digitalen Kanälenzusätzlich verbreitet werden - mit Video, Text und Bild oder allemzusammen. Der Verlag baut hierbei auf die große Redaktions- undVermarktungs-Expertise auf, mit der er bereits führende Titel inBereichen wie Kfz & Mobilität, Handwerk, Erneuerbare Energien und Baupubliziert.Informativ, unterhaltsam und lifestylig - diese drei Schlagwortebeschreiben Design und inhaltlichen Anspruch des NUTZFAHRZEUGEMagazins. Neben kompakten Fachartikeln erwarten die Leserausführliche Rundum-Berichterstattungen in Form von spannendenInterviews und themenbezogenen Vor-Ort-Reportagen. Eine Gliederung infünf Rubriken sorgt für Übersicht. Integriert in das Magazin sindKomfort-Features wie weiterführende Info-Links, Videos und Downloads.Der zugehörige YouTube-Kanal sowie Auftritte auf Facebook undInstagram erweitern das Angebot auf einige der wichtigstenSocial-Media-Plattformen. Über die zentrale Webseitenutzfahrzeuge-magazin.de haben die Nutzer Zugriff aufs gesamteAngebot.Über die SchlüterscheDie Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG ist einMediendienstleister für kleine und mittlere Unternehmen. Für ihreKunden entwickelt die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte -digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.Das Service-Angebot umfasst unter anderem Einträge inBranchenverzeichnissen, die Erstellung von Unternehmenswebseiten undSuchmaschinenmarketing zur optimalen Sichtbarkeit im Web. Danebenverfügt die Schlütersche über ein umfangreiches Branchenwissen: Mehrals 30 Fachzeitschriften und -zeitungen, Online-Medien, zahlreicheBücher sowie branchenrelevante Fachveranstaltungen gehören zumPortfolio. Das Ziel der Schlüterschen ist es, durch die Verbindungvon Branchenexpertise und Mediendienstleistungen den idealenMarketing-Auftritt ihrer Kunden zu ermöglichen.Weitere Informationen finden Sie unter www.schluetersche.de.Pressekontakt:Pressekontakt SchlüterscheLasse DrewsProjektleitung Nutzfahrzeugedrews@schluetersche.deTelefon: 0511 8550-2477Christiane PitschkeUnternehmenskommunikationpitschke@schluetersche.deTelefon: 0511 8550-8355Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGHans-Böckler-Allee 730173 Hannoverwww.schluetersche.deOriginal-Content von: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell