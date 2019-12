Ziel erreicht: MUTIK hat Kulturelle Bildung im Schulalltag etabliert (FOTO)

Berlin (ots) - Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer bundesweitenNetzwerkprojekte "Kunstlabore" und "Kulturagenten für kreative Schulen" stelltdie gemeinnützige MUTIK GmbH ihre Tätigkeit zum Jahresende ein. AlsPartnergesellschaft der Stiftung Mercator trug MUTIK von 2011 bis 2019 dazu bei,Kunst und Kultur nachhaltig im Schulsystem zu verankern. Gemeinsam mit einembundesweiten Netzwerk aus rund 300 Schulen und 200 Partner*innen aus Kunst,Bildung, Wissenschaft und Politik wurde erreicht, dass mehr Kinder undJugendliche Kunst und Kultur im Schulalltag erfahren.Die Ergebnisse der MUTIK-Projekte "Kunstlabore", "Kulturagenten für kreativeSchulen" und "Kreativpotentiale im Dialog" werden auf verschiedenen Plattformenweiterhin öffentlich zugänglich sein. "Wir haben in den vergangenen acht Jahrensehr viel bewegt, damit Schulen zu kreativen Lernorten werden und mehr Kinder inihrem Schulalltag mit Kunst und Kultur in Kontakt kommen und daraus für ihrepersönliche Entwicklung schöpfen. Wir freuen uns, wenn die von uns entwickeltenAnsätze und Methoden möglichst viele Nachahmer*innen finden, damit noch mehrSchüler*innen davon profitieren", sagt Geschäftsleiterin Ivana Scharf.Um Lehrer*innen und Kulturschaffende zur eigenen künstlerischen Arbeit mitMethoden der Bildenden Kunst, Literatur, Musik, des Tanzes und des Theaters zuinspirieren, zeigt die Plattform www.kunstlabore.de, die fünf Qualitätsbereicheauf die es ankommt und wie künstlerisches Arbeiten in hoher Qualität undnachhaltig in Schulen gelingt. Auf ihr finden sich frei verfügbareUnterrichtsmaterialien, Tutorials, Checklisten und Videos. Ab Januar 2020 alsE-Book auch open access im kompakten Ratgeber: "Kunstlabore: Für mehr Kunst inSchulen! im Transcript Verlag.Erstmalig bietet die Themenwelt "Kulturelle Bildung" auf www.lehrer-online.defrei zugänglich kreative Unterrichtseinheiten sowie praktische Anleitungen fürkünstlerische Arbeit im Schulalltag. Im Kulturagentenprogramm haben über 250Schulen gemeinsam mit rund 50 Kulturagent*innen kulturelle Schulprofileentwickelt und langfristige qualitätsvolle Kooperationen mit Künstler*innen undKulturinstitutionen aufgebaut. Nach der erfolgreichen Verstetigung desBerufsprofils werden auch in Zukunft Kulturagent*innen in Baden-Württemberg,Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen aktiv sein. Aufwww.kulturagenten-programm.de finden sich die Ergebnisse aus achtProgrammjahren, tausende Projektbeispiele und eine umfangreiche Publikation mitFachartikeln und Leitfäden zum kostenlosen Download.Im Projekt "Kreativpotentiale im Dialog" hat MUTIK Akteur*innen aus Kultur undBildung in zwölf Bundesländern miteinander vernetzt und einen Wissenspool zurVerankerung Kultureller Bildung in den Schulsystemen aufgebaut. Das Projekt wirdab 2020 in Trägerschaft der gemeinnützigen Organisation Wider Sense TraFoweitergeführt. Das gesamte Netzwerk steht Interessierten offen.Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderteVeranstaltungsreihe #KUB20XX bot eine Plattform für alle, die den digitalenWandel in und mit Kultureller Bildung gestalten wollen. Akteur*innen aus Kultur,Wissenschaft, Bildung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft kamen auf denVeranstaltungen zusammen, Potentiale wurden sichtbar und Impulse für neueKooperationen wurden gesetzt. Eine umfangreiche Dokumentation ist aufwww.mutik.org/KUB20XX zugänglich.Gegründet 2011 wurde MUTIK - damals noch unter dem Namen Forum K&B GmbH - aufInitiative der Stiftung Mercator und der Kulturstiftung des Bundes. Seit 2015war MUTIK Trägerin der Jungen Islam Konferenz. Die Projektarbeit der JIK in derTrägerschaft der Schwarzkopf-Stiftung startete zum 1. Oktober 2019.Pressekontakt:Benjamin Andersbenjamin.anders@mutik.orgTel.: +49(0)30 2021563-11MUTIK gGmbHNeue Promenade 610178 BerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129584/4471610OTS: MUTIK gGmbHOriginal-Content von: MUTIK gGmbH, übermittelt durch news aktuell