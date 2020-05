Ziel: Digitalisierungsplattform für Industrieversicherungen - GGW und mgm schließen Partnerschaft (FOTO)

Hamburg/München (ots) -- Industrieversicherungsmakler (GGW) und Enterprise Software-Entwickler (mgm) arbeiten seit Anfang 2020 projektbasiert eng zusammen. - Ziel der Co-Innovation: Digitalisierung der GGW-Versicherungsprozesse sowie Partneranbindung auf Basis einer Plattform. - Teams mit vielfältig aufgestellten Expertinnen und Experten in beiden Unternehmen arbeiten transparent und auf Augenhöhe zusammen.Die GGW Gruppe aus Hamburg, inhabergeführter mittelständischer Industrieversicherungsmakler, und das Software-Technologieunternehmen mgm technology partners mit Hauptsitz in München haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der engen Zusammenarbeit ist die nahezu vollständige Digitalisierung der Versicherungsprozesse von GGW auf einer neuen Software-Plattform, die wiederum eine Blaupause für ein Netzwerk aus unterschiedlichen Marktteilnehmern werden soll. So entfaltet die Plattform das volle Potenzial hinsichtlich Effizienz und neuer Geschäftsmodelle, wenn zukünftig möglichst viele Kunden und Versicherer der GGW Gruppe ebenfalls digital angebunden werden. Langfristiges Ziel ist zudem die Öffnung gegenüber weiteren Branchenunternehmen wie Maklern oder Assekuradeuren.Gemeinsame Geschäftsziele bilden die BasisMit der Partnerschaft schlagen beide Unternehmen einen für ihre Branchen jeweils ungewöhnlichen Weg ein: GGW und mgm treiben gemeinsam die Entwicklung der Systeme voran, lernen dabei jeweils von der Partnerseite und unterstützen sich bei der Verfolgung der übergreifenden Ziele. Dabei ist auch die kommerzielle Vereinbarung auf die Erreichung gemeinsamer Geschäftsziele ausgerichtet."Die Herausforderungen der Digitalisierung können wir bei GGW nicht alleine stemmen, da neben dem versicherungstechnischen Fachwissen die Prozess- und Systemkompetenz eine dauerhaft entscheidende Rolle spielen wird", sagt Benjamin Zühr, zuständig für Projektmanagement und Digitalisierung bei GGW. "Das digitale Geschäft soll möglichst zeitnah die starke Position im Industriemaklergeschäft ausbauen, zukünftiges Wachstum sichern und durch automatisierte Abläufe eine Effizienzsteigerung bringen. Eine Partnerschaft, von der beide Seiten sofort und nachgelagert profitieren, schafft uns genau diese Möglichkeiten", so Zühr.Erfolgsformel: Transparenz und interdisziplinäre Teams"Auch im Industrieversicherungsgeschäft kann der Plattformgedanke nur funktionieren, wenn alle so transparent wie möglich und auf Augenhöhe zusammenarbeiten", sagt Marc Philipp Gösswein, Executive Vice President bei mgm und zuständig für Industrieversicherungen. Die vielfältigen Fach- und Geschäftsbereiche von GGW gäben der neuen Plattform über mehrere Jahre einen optimalen Mehrwert für die langfristige Entwicklung eines Netzwerks von autonomen und sicheren Portfolio Management Systemen.Bei GGW und mgm arbeiten interdisziplinäre Teams aus IT-Infrastruktur-Experten, Business Analysten, Versicherungsexperten, Entwicklern und Projektleitern über mehrere Standorte hinweg eng zusammen. Die Teams haben den hochkomplexen Weg der vollständigen und nahtlosen Digitalisierung aller GGW-Prozesse nach innen und außen in eine Vielzahl Teilprojekte zerlegt und werden so nach und nach die Digitalisierung der Geschäftsbereiche und Kundenportale, der Schadenverwaltung und des Kundenservices vollziehen.Über die GGW GruppeDie GGW Gruppe ist einer der großen unabhängigen und inhabergeführten Industrieversicherungsmakler in Deutschland. Als Experte für integriertes Risiko- und Versicherungsmanagement betreut die GGW Gruppe mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel, Gewerbe sowie den rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen zu allen Fragen des Risiko- und Versicherungs-, des Versorgungs- sowie des Forderungsmanagements. Deutschlandweit ist das Beratungshaus an zehn Standorten vertreten und betreut in Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken Kunden in über 60 Ländern. / http://www.ggw.deÜber mgmmgm technology partners folgt dem Ansatz der Digitalen Souveränität, nach der Organisationen die Hoheit und das Wissen über die eigenen IT-Systeme behalten. Auf dieser Basis entwickelt mgm Enterprise Applikationen für die Branchen Commerce, Insurance und Public Sector. Hauptsitz des 1994 gegründeten Technologieunternehmens ist München, hinzu kommen mittlerweile 16 Standorte im In- und Ausland, darunter in den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag, Washington und Da Nang in Vietnam. Insgesamt sind über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. Seit 2006 ist mgm eine Division der Allgeier SE in München, an der Spitze steht weiterhin einer der Gründer und Teilhaber. / http://www.mgm-tp.comPressekontakt:Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. 