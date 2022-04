Ziel: 1 Million Euro im Ruhestand – Methode: 250.000 Euro in diese 3 Aktien investieren und ein Jahrzehnt warten

In 3 Sätzen

Seit 2020 haben viele Anleger aufgrund der atemberaubenden Leistungen einiger Unternehmen außergewöhnlich hohe Erwartungen an den Aktienmarkt entwickelt. Fulgent Genetics (WKN: A2AS4N) zum Beispiel bescherte den Anlegern von Anfang 2020 bis März 2021 eine Rendite von über 763 %. Andere Aktien verhielten sich ähnlich, was viele Anleger glauben ließ, dass es nun immer so weitergehen würde.

Diese riesigen Kurssprünge sind jedoch nicht typisch. In den letzten zehn Jahren hat der S&P 500 den Anlegern 219 % Rendite beschert. Wenn Anleger also in einem Jahrzehnt aus 250.000 Euro 1 Mio. Euro machen wollen, müssten sie Renditen von 300 % (eine Vervierfachung) erzielen. Keine leichte Aufgabe. Trotzdem sehe ich drei Möglichkeiten, die gute Chancen haben, dies zu erreichen.

1. Roku

Roku (WKN: A2DW4X) hat sich mit einem Minus von 68 % im letzten Jahr sicherlich nicht gut entwickelt. Das lag vor allem an den kurzfristigen Lieferkettenproblemen in der TV-Branche. Roku ist eine der führenden Streaming-Plattformen für Verbraucher und ermöglicht es den Nutzern, einfach zwischen ihren bevorzugten Streaming-Kanälen zu wechseln. Aufgrund von Lieferkettenproblemen in den USA sind die TV-Verkäufe im vierten Quartal jedoch stark zurückgegangen. Das ist ein großes Problem für Roku. Denn wenn die Verbraucher keine neuen Hightech-Fernseher kaufen können, kann Roku keine neuen Kunden gewinnen.

Dennoch ist die langfristige Vision des Unternehmens nach wie vor auf dem richtigen Weg. Roku sieht eine Zukunft, in der das gesamte Fernsehen gestreamt wird, und die Verlagerung vom Kabel zu Streaming-Diensten wie Disney schreitet weiterhin schnell voran. Laut Leichtman Research haben die führenden Kabelanbieter und andere traditionelle Pay-TV-Dienste im dritten Quartal 2021 1,3 Millionen Kunden verloren, wobei die Mehrheit dieser Nutzer auf Streaming-Dienste umgestiegen ist. Roku ist einer der Marktführer im Bereich der Streaming-Plattformen. Im vierten Quartal nutzten mehr als 60 Millionen Verbraucher die Plattform als Drehscheibe für ihre Streaming-Anbieter.

Viele Anleger konzentrieren sich auf die kurze Frist, weshalb der Aktienkurs stark gesunken ist. Für langfristig orientierte Anleger ist dies eine attraktive Perspektive, ein hochwertiges Unternehmen zu einem niedrigen Preis zu erwerben. Roku wird mit nur zu etwas mehr als dem Sechsfachen des Umsatzes gehandelt. Das ist die niedrigste Bewertung seit Anfang 2019. Roku wäre 64 Mrd. US-Dollar wert, wenn es von seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 16 Mrd. US-Dollar auf das Vierfache anwachsen würde. Dies ist nur geringfügig höher als das Allzeithoch, das es 2021 erreicht hat. Die Idee, dass es in den nächsten zehn Jahren um das Vierfache wachsen könnte, liegt also im Bereich des Möglichen.

2. Global-E Online

Auch Global-E (WKN: A3CPLM) hat das Potenzial, in den nächsten zehn Jahren mit seinen äußerst wertvollen Dienstleistungen für kleine und mittlere E-Commerce-Unternehmen (SMBs) robuste Renditen zu erzielen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die KMU dabei helfen, die Reibungsverluste zu überwinden, die sie beim internationalen Verkauf ihrer Produkte haben. Dazu gehören Versand-, Zahlungs-, Sprach- und Währungsbarrieren.

Diese Unterstützung ist sehr gefragt, und Global-E hat davon profitiert. Im Jahr 2021 stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 80 % auf 245 Mio. US-Dollar. Wichtig ist, dass die Kunden von Global-E, wenn sie größer werden, weiterhin mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, anstatt eine eigene Lösung zu entwickeln. Die Nettobindungsrate des Unternehmens lag 2021 bei 152 %, was bedeutet, dass die Kunden aus dem Jahr 2020 im letzten Jahr 52 % mehr ausgaben, und die Abwanderungsrate betrug nur 2 %.

Global-E ist kürzlich eine Partnerschaft mit einem führenden E-Commerce-Unternehmen, Shopify, eingegangen, um seine Dienste Shopify-Händlern anzubieten. Diese Händler erwirtschafteten im Jahr 2021 zusammen ein Bruttowarenvolumen (GMV) von über 175 Mrd. US-Dollar. Global-E hat im vergangenen Jahr weniger als 1,5 Mrd. US-Dollar über seine Plattform abgewickelt, sodass dies eine große Chance für das Unternehmen darstellt.

Um seine Größe von hier aus zu vervierfachen, müsste das Unternehmen von seiner heutigen Marktkapitalisierung von 5 Mrd. US-Dollar auf 20 Mrd. US-Dollar anwachsen. In Anbetracht des Potenzials, das Shopify bietet, und der beeindruckenden Wachstumsraten, die es derzeit verzeichnet, könnte dies in den nächsten zehn Jahren machbar sein.

3. Upstart

Upstart (WKN:A2QJL7) hat die Privatkreditbranche im Sturm erobert und mit bemerkenswertem Erfolg die herkömmliche Art und Weise, wie Verbraucher Kredite bewilligt bekommen, umgestaltet. Das Unternehmen berücksichtigt mehr als 1.500 Variablen und über 21 Millionen Rückzahlungsvorgänge, um die Kreditwürdigkeit besser zu bestimmen als die traditionellen Methoden der Großbanken.

Durch die Zusammenarbeit mit kleinen Banken und Kreditgenossenschaften und die Bezahlung pro Kreditentscheidung kann Upstart mehr Amerikanern erstklassige Kredite anbieten und gleichzeitig die Anleger einem geringeren Kreditrisiko aussetzen, als wenn das Unternehmen die Kredite selbst vergeben würde.

Die KI des Unternehmens hat sich schnell durchgesetzt: Im vierten Quartal 2021 entschied das Unternehmen über Kredite im Wert von 4 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 220 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieser Expansion handelt es sich um Peanuts im Vergleich zu den gesamten Möglichkeiten, die vor uns liegen. Upstart schätzt seinen gesamten adressierbaren Markt, der hauptsächlich aus Privat- und Autokrediten besteht, auf 823 Mrd. US-Dollar pro Jahr.

Die meisten Unternehmen, die mit dreistelligen Raten wachsen, haben mickrige Bewertungen, aber nicht Upstart. Es wird mit dem Sechsfachen des voraussichtlichen Umsatzes gehandelt. Wenn man die potenzielle Größe des Marktes bedenkt sowie das schnelle Wachstum, würde es mich nicht überraschen, wenn Upstart die Investoren in den nächsten zehn Jahren begeistert.

