Ziel 1 Million Euro: Diese Aktie kann den Traum wahr machen!

Was sind heutzutage schon 1 Million Euro? Ein neues Eigenheim in meiner Gegend geht derzeit für durchschnittlich 750.000 Euro über die imaginäre Ladentheke. Bis zur Million ist es da nicht mehr weit.

Trotzdem hat diese Summe etwas Magisches. Millionär sein – das ist noch immer der ganz große Traum! Mit einer Million Euro im Gepäck lösen sich viele Probleme wie von selbst. Nicht nur das. Es entstehen auch viele neue Möglichkeiten, von denen man ansonsten nie zu träumen gewagt hätte.

Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ein Durchschnittsverdiener muss beinahe 40 Jahre lang arbeiten, bis die Million zusammengekommen ist. Nur wer gleichzeitig auf Essen, Trinken und Unterkunft verzichtet, bekommt diese Summe am Ende tatsächlich zu Gesicht.

Arbeiten ist gut, investieren ist besser! Zum Beispiel in eine Aktie, die noch extrem viel Luft nach oben hat. Die Aktie von Plug Power (WKN: A1JA81) könnte den Traum von der Million locker wahr machen.

Ein Jahrhundertschnäppchen

Vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Trotzdem kann man nur den Hut vor dem ziehen, was die Plug-Power-Aktie in den letzten Monaten geleistet hat.

Anfang des Jahres war die Aktie des Wasserstoffspezialisten noch für rund 2 Euro pro Anteil zu haben. Mittlerweile kostet das Prachtstück rund 19 Euro (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 12.11.2020).

Wer heute 52.631 Plug-Power-Aktien besitzt, hat sich den Traum von 1 Million Euro erfüllt. Wer Anfang des Jahres den richtigen Riecher gehabt hat, konnte Anteile in dieser Größenordnung für insgesamt 100.000 Euro erwerben.

Ein fantastisches Schnäppchen! Leider eines, das sehr wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen wird. Die Plug-Power-Aktie kennt seit vielen Monaten nur eine Richtung: Steil nach oben.

Den smarten Weg zu 1 Million Euro kann jeder gehen

Doch ein Kurs von 19 Euro pro Anteil könnte erst der Anfang sein. Die Amazon-Aktie (WKN: 906866) wurde kurz nach ihrem Börsengang auf einem ähnlich niedrigen Niveau gehandelt. Heute – 23 Jahre später – kostet ein Anteil des E-Commerce-Klassikers 2.660 Euro.

Wer sich kurz nach dem Börsengang für etwa 7.000 Euro mit Amazon-Aktien eingedeckt hat, kann sich heute über einen Aktienwert von 1 Million Euro freuen. Manchmal lässt der Aktienmarkt eben doch Träume wahr werden. Leider allzu oft nur in der Rückschau.

Fragt sich, ob einem mit der Plug-Power-Aktie in Zukunft Ähnliches gelingen kann. Schon in wenigen Jahren könnten sich viele ärgern, dass sie nicht bei lächerlichen 19 Euro pro Anteil zugeschlagen haben.

Doch so weit muss es nicht kommen. Insbesondere, wenn man sich die fundamentale Ausgangssituation vor Augen führt.

2-Billionen-US-Dollar-Joe macht’s möglich

Es dürfte kein Zufall sein, dass die Plug-Power-Aktie nach vielen Jahren der Stagnation exakt Anfang 2020 zum großen Sprung ansetzt. Seinerzeit war die Coronavirus-Pandemie frisch am Zündeln. Es war abzusehen, dass der amtierende US-Präsident unter solchen Voraussetzungen keinen leichten Sieg nach Hause tragen wird.

Stattdessen wäre ein Joe Biden an der Macht. Verfechter einer strengen Klimapolitik und potenzieller Investor von 2 Billionen US-Dollar in den Klimaschutz. 2 Millionen Millionen!

Investitionen, die irgendwohin fließen müssen. Solarkraftwerke sind schön und gut, können aber nicht unbegrenzt auf freie Flächen zurückgreifen. Wind- und Wasserkraftwerke haben ebenfalls ihre Limitierungen. Ganz zu schweigen von Ethanol.

Wasserstoff könnte sich letztendlich zum Klimaprofiteur Nummer 1 entwickeln. Das wäre nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Investoren, die frühzeitig auf Wasserstoffunternehmen wie Plug Power setzen.

Der Energiemarkt ist im Umbruch. Das kann man gut finden, schlecht finden oder einfach davon profitieren. Ich wüsste derzeit keine andere Aktie, die den Traum von der Million so nah erscheinen lässt wie die Plug-Power-Aktie.

