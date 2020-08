"Zieht euch warm an, Freunde!" - Daniel Hartwich im RTL-Interview zu "LEGO Masters", ab 4.9. in der RTL-Primetime

Köln (ots) - Über 2 Millionen Steine, nervenaufreibende Challenges und hochmotivierte Bautalente: Das ist "LEGO Masters" 2020! In immer anspruchsvoller werdenden Wettkämpfen treten sechs Zweierteams gegeneinander an und erschaffen spektakuläre Kreationen aus den bunten Steinen. Daniel Hartwich präsentiert ab dem 4. September freitags um 20.15 Uhr vier Folgen, in denen die Kandidaten beweisen müssen, dass sie das Zeug haben, im großen Finale zu siegen und sich mit dem Titel "LEGO Masters" zu schmücken.Nur, wer unter Extrembedingungen besonders viel Kreativität und technisches Know-How unter Beweis stellen kann, wird Brickmaster René Hoffmeister überzeugen. Der Kenner ist Deutschlands einziger offiziell zertifizierter LEGO-Experte und entscheidet in jeder Folge, wer die Show verlassen muss und welche Teams eine Runde weiterkommen. Nur diejenigen, die unter der harten Konkurrenz hervorstechen, dürfen auf den Titel "LEGO Masters", eine Trophäe und 25.000 Euro Preisgeld hoffen.Auch Moderator Daniel Hartwich weiß, dass der Weg zum Sieg für die Kandidaten nicht leicht wird, wie er im exklusiven RTL-Interview erzählt:Was müssen die Kandidaten denn mitbringen, um hier wirklich gewinnen zu können?Daniel Hartwich: "Das Schwierige ist, sich aus dem Nichts etwas auszudenken, was zu einem bestimmten Thema, also unseren Challenges passt. Das hat nichts damit zu tun, ein bestimmtes Bau-Set zu bekommen und nach Anleitung alles zusammenzusetzen. Sie müssen ihre Werke vollkommen frei entwerfen und sie mit dem, was da ist - bei uns ja 'nur' etwa zwei Millionen Teile - umsetzen. Das soll natürlich möglichst spektakulär und eindrucksvoll sein. Und dafür ist eine ganze Palette an Fähigkeiten nötig, um wirklich richtig gut zu sein. Kreativität und Vorstellungsvermögen, aber natürlich auch die handwerkliche Fähigkeit, das dann umzusetzen."Welchen Eindruck haben Sie von den Kandidaten?Daniel Hartwich: "Vorurteilsbeladen wie man ist, würde man ja eine gewisse Nerdigkeit unterstellen. Vielleicht nicht vollkommen abwegig bei erwachsenen Menschen, die im Hobbykeller stunden-, tage- und auch nächtelang LEGO bauen. Aber das ist nicht der Fall. Das sind vollkommen normale Leute, die eben dieses Hobby haben. Und alle haben eins gemeinsam: Sie sind sehr talentierte Baumeister. Wobei unser Experte und zertifizierter LEGO-Profi René Hoffmeister da sicher nochmal andere Maßstäbe anlegt. Ich gucke mir das an, stehe da mit großen Augen und denke: 'Das ist aber toll, das könnte ich nicht!' Und dann sehe ich das nächste Bauwerk und denke mir: 'Ja mein Gott, das ist ja noch besser!'"Werden Sie in der Show auch mal etwas bauen müssen?Daniel Hartwich: "Was heißt müssen? Ich darf! Ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe etwas Fantastisches gebaut. Zieht euch warm an, Freunde! Das ist richtig gut geworden. Das sehen die Kandidaten nicht so, aber mir gefällt es. Bunt ist es geworden, das ist ja schon mal schön. Und es gibt mittlerweile kleine Tierchen, sogar einen kleinen Skorpion in petrolfarben - den habe ich mir sofort geschnappt. Ein Megabauwerk! Man wird es bestimmt in der Sendung sehen. Einfach auch um den Kontrast darzustellen, was alles möglich ist. Und was nicht."Im Newsroom der Mediengruppe RTL finden Sie das vollständige Interview mit Daniel Hartwich inklusive O-Tönen sowie viele weitere Informationen zu "LEGO Masters".International konnte die Show bereits Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen fesseln. In Australien holte das Finale der ersten Staffel ganze 50 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, in den USA erreichte die erste Staffel insgesamt 36,5 Millionen Zuschauer und in den Niederlanden und Belgien war "LEGO Masters" die meistgesehene Unterhaltungsshow am Samstagabend. Auch Frankreich, Schweden und Finnland befinden sich derzeit in den Vorbereitungen für ihre Versionen des Erfolgsformats.Im Auftrag von RTL produzierte Endemol Shine Germany "LEGO Masters" im Juli 2020 in Köln.Pressekontakt:Natalie BarmscheidtRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74413natalie.barmscheidt@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7847/4671841OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell