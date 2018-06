Ziad Hindo und Jo Taylor stoßen zum Führungsteam von Ontario Teachers' hinzu

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -Ziad Hindo wird zum CIO von Ontario Teachers' ernanntOntario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') freut sichsehr, die Ernennung zweier neuer Mitglieder seines Führungsteamsbekannt geben zu können. Der erfahrene Investmentexperte Ziad Hindo,der im Jahr 2000 zu Ontario Teachers' kam, wurde mit sofortigerWirkung zum Chief Investment Officer ernannt. In dieser Rolle wirdHerr Hindo mit der Verantwortung und Aufsicht für die AbteilungInvestitionen und das gesamte Investitionsportfolio betraut. HerrHindo, der zuvor die Abteilung Kapitalmärkte leitete, wird anPresident und CEO Ron Mock berichten.Jo Taylor, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich PrivateEquity und Venture Capital verfügt, wird mit sofortiger Wirkung aufdie neu geschaffene Stelle des Executive Managing Director, GlobalDevelopment, befördert. Herr Taylor, der zuvor die internationalenInvestitionsaktivitäten von Ontario Teachers' von London und Hongkongaus leitete, wird dafür verantwortlich sein, die globale Sichtweisedes Unternehmens voranzubringen. Gemeinsam mit Herrn Hindo wird erdie internationale Investitionsstrategie und -präsenz des Rentenfondsgestalten und umsetzen. Herr Taylor, der 2012 zu Ontario Teachers'kam, wird an Herrn Mock berichten und von London nach Torontoumziehen."Diese Ernennungen sind ein klarer Beleg dafür, dass wir übereinen starken hausinternen Talentpool verfügen", so Ron Mock,President und CEO. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ziad und Jomit Unterstützung ihrer erstklassigen Teams unsereInvestitionsstrategie mit einem Total-Fund-Ansatz und einer globalenAusrichtung sehr erfolgreich voranbringen werden."Über Ontario Teachers'Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzigen Berufsstandverzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers')zum 31. Dezember 2017 ein Nettovermögen in Höhe von 189,5 Mrd. CAD.Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfoliovon Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden.Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' einedurchschnittliche jährliche Rendite von 9,9 %. Ontario Teachers isteine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. DieNiederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong,die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) inLondon. Das kapitalgedeckte Altersversorgungssystem, das genaudefinierte Vorteile bietet, investiert in und verwaltet dieAltersvorsorge von 323.000 im aktiven Dienst befindlichen undpensionierten Lehrern in der Provinz Ontario. Weitere Informationenfinden Sie auf der Website otpp.com (https://twitter.com/OtppInfo)und folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.Pav Jordan, Senior Manager, Investment Communications,(416)-228-6862, Pav_jordan@otpp.comOriginal-Content von: Ontario Teachers' Pension Plan, übermittelt durch news aktuell