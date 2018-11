Zhuzhou Tianqiao Crane: DAS sind mal Neuigkeiten!

Per 23.11.2018 wird für die Aktie Zhuzhou Tianqiao Crane am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 3,01 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhuzhou Tianqiao Crane entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 39,99. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zhuzhou Tianqiao Crane zahlt die Börse 39,99 Euro. Dies sind 47 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Home & Office Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 74,89. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Zhuzhou Tianqiao Crane konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Zhuzhou Tianqiao Crane auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Zhuzhou Tianqiao Crane schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,17 % und somit 0,79 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,96 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".