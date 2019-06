Zhuzhou Hongda Electronics: Das Ende oder geht es weiter?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Zhuzhou Hongda Electronics per 24.06.2019, 06:43 Uhr bei 21,32 CNY. Zhuzhou Hongda Electronics zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".

Unsere Analysten haben Zhuzhou Hongda Electronics nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zhuzhou Hongda Electronics derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 20,88 CNY, womit der Kurs der Aktie (21,82 CNY) um +4,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,95 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,15 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhuzhou Hongda Electronics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,16 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,96 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Zhuzhou Hongda Electronics ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,53 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 197,57 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.