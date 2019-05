Zhuzhou Feilu High-Tech Materials: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Für die Aktie Zhuzhou Feilu High-Tech Materials aus dem Segment "Spezialchemikalien" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 21.05.2019, 08:22 Uhr, ein Kurs von 10,69 CNY geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zhuzhou Feilu High-Tech Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zhuzhou Feilu High-Tech Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Zhuzhou Feilu High-Tech Materials liegt bei 36,2, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Zhuzhou Feilu High-Tech Materials bewegt sich bei 62,74. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -22,43 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,24 Prozent im Branchenvergleich für Zhuzhou Feilu High-Tech Materials bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,43 Prozent im letzten Jahr. Zhuzhou Feilu High-Tech Materials lag 16,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Zhuzhou Feilu High-Tech Materials beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,46 Prozent und liegt mit 0,19 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,28) für diese Aktie. Zhuzhou Feilu High-Tech Materials bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.