Zhuzhou Feilu High-Tech Materials: Geht es jetzt um die Wurst?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhuzhou Feilu High-Tech Materials, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.02.2020, 05:31 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 9.73 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zhuzhou Feilu High-Tech Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zhuzhou Feilu High-Tech Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 62,81 ist die Aktie von Zhuzhou Feilu High-Tech Materials auf Basis der heutigen Notierungen 85 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (420,44) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Zhuzhou Feilu High-Tech Materials-RSI ist mit einer Ausprägung von 38,96 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 66,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Zhuzhou Feilu High-Tech Materials in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".