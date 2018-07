Zhuzhou Crrc Times Electric: Da kann man verrückt werden!

Für die Aktie Zhuzhou Crrc Times Electric aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 25.07.2018 ein Kurs von 43,9 HKD geführt.Die Aussichten für Zhuzhou Crrc Times Electric haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Zhuzhou Crrc Times Electric ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Transportation Equipment) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,99 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,67 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

