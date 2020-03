Zhuhai Zhongfu Enterprise: Augen auf!

Für die Aktie Zhuhai Zhongfu Enterprise stehen per 10.03.2020, 16:37 Uhr 2.46 an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Zhuhai Zhongfu Enterprise zählt zum Segment "Metall- und Glasbehälter".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhuhai Zhongfu Enterprise erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche sind im Durchschnitt um -14,94 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -22,46 Prozent im Branchenvergleich für Zhuhai Zhongfu Enterprise bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,94 Prozent im letzten Jahr. Zhuhai Zhongfu Enterprise lag 22,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhuhai Zhongfu Enterprise-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,83 mit dem aktuellen Kurs (2,49 ), ergibt sich eine Abweichung von -12,01 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 2,54 , daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,97 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zhuhai Zhongfu Enterprise ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhuhai Zhongfu Enterprise liegt bei einem Wert von 289,04. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Zhuhai Zhongfu Enterprise damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.