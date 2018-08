Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal: Wo soll das nur hinführen?

Für die Aktie Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal stehen per 28.08.2018 5,93 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal zählt zum Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,37 CNY mit dem aktuellen Kurs (5,93 CNY), ergibt sich eine Abweichung von +10,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 6,09 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,63 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,86 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Transportation & Logistics einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,77 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 36,68 liegt Zhuhai Winbase Chemical Tank Terminal über dem Branchendurchschnitt (5 Prozent). Die Branche "Transportation & Logistics" weist einen Wert von 34,84 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.