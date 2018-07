Zhuhai Rundu Pharmaceutical: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Am 23.07.2018 ging die Aktie Zhuhai Rundu Pharmaceutical an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 28,69 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".Die Aussichten für Zhuhai Rundu Pharmaceutical haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Zhuhai Rundu Pharmaceutical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,03 % und somit 0,65 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,38 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

