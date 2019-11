Zhuhai InvestmentGeht es endlich los, ?

Zhuhai Investment, ein Unternehmen aus dem Markt "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 1.1 HKD nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Zhuhai Investment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhuhai Investment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhuhai Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhuhai Investment-Aktie hat einen Wert von 7,69. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (20,69). Wie auch beim RSI7 ist Zhuhai Investment auf dieser Basis überverkauft (Wert: 20,69). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Zhuhai Investment.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,86 liegt Zhuhai Investment unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 74,09 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.