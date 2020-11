Zhuhai Hokai Medical Instruments: Daran scheiden sich die Geister

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhuhai Hokai Medical Instruments, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.11.2020, 20:47 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 6.6 .

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhuhai Hokai Medical Instruments entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Zhuhai Hokai Medical Instruments im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zhuhai Hokai Medical Instruments. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Zhuhai Hokai Medical Instruments in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Zhuhai Hokai Medical Instruments wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhuhai Hokai Medical Instruments erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 5,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,84 Prozent im Branchenvergleich für Zhuhai Hokai Medical Instruments bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,57 Prozent im letzten Jahr. Zhuhai Hokai Medical Instruments lag 35,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

