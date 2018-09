Zhuhai Enpower Electric: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhuhai Enpower Electric, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 07.09.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 42,37 CNY.

Zhuhai Enpower Electric haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Zhuhai Enpower Electric hat mit einer Dividendenrendite von 1,41 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,2%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automotive"-Branche beträgt -0,79. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Zhuhai Enpower Electric-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zhuhai Enpower Electric derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 52,38 CNY, womit der Kurs der Aktie (42,37 CNY) um -19,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 46,57 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,02 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhuhai Enpower Electric. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.