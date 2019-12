Zhongyuan Environment-Protection: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Zhongyuan Environment-Protection stehen per 14.12.2019, 01:00 Uhr 6.1 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Zhongyuan Environment-Protection zählt zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhongyuan Environment-Protection auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,15 Prozent liegt Zhongyuan Environment-Protection 1,82 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,32. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Zhongyuan Environment-Protection liegt mit einem Wert von 14,7 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhongyuan Environment-Protection erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -24,59 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +41,65 Prozent im Branchenvergleich für Zhongyuan Environment-Protection bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,24 Prozent im letzten Jahr. Zhongyuan Environment-Protection lag 38,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.