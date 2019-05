Zhongshan Torch High & New Tech Industrial: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie Zhongshan Torch High & New Tech Industrial aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 20.05.2019, 19:42 Uhr, ein Kurs von 35,98 CNH geführt.

Die Aussichten für Zhongshan Torch High & New Tech Industrial haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,64 Prozent und liegt damit 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,3). Die Zhongshan Torch High & New Tech Industrial-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongshan Torch High & New Tech Industrial liegt bei einem Wert von 34,85. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Zhongshan Torch High & New Tech Industrial damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongshan Torch High & New Tech Industrial-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,33 CNH mit dem aktuellen Kurs (36,14 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +19,16 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (34,46 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,88 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zhongshan Torch High & New Tech Industrial-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.