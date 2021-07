Zhongshan Broad-Ocean Motor-Aktie: Nur keine Panik!

Die laufende Woche meinte es bisher nicht gut mit der Zhongshan Broad-Ocean Motor-Aktie. Jene musste nach einer atemberaubenden Rallye am Montag die ersten Korrekturen wegstecken, welche am gestrigen Dienstag weiter an Fahrt aufnahmen. Dadurch fiel der Titel von rund 7,30 Yuan bis auf 6,66 Yuan zurück.

Grund zur Sorge ist das bisher noch nicht unbedingt. Weder aus charttechnischen, noch aus esoterischen Gründen.



