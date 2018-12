Zhongnan Red Culture: Was ist hier nur passiert?

Am 17.12.2018 ging die Aktie Zhongnan Red Culture an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 2,27 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhongnan Red Culture auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhongnan Red Culture. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Zhongnan Red Culture für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Zhongnan Red Culture für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Zhongnan Red Culture insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Dividende: Derzeit schüttet Zhongnan Red Culture niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Manufactured Goods. Der Unterschied beträgt 1,71 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 2,75 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".