Sonic Automotive: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Für die Aktie Sonic Automotive stehen per 29.06.2018 20,6 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Sonic Automotive zählt zum Segment "Automobilhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sonic Automotive auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sonic Automotive führt bei einem Niveau von 89,39 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,01 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sonic Automotive aktuell 1,17. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary". Sonic Automotive bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Sonic Automotive ist mit einem Kurs von 20,6 USD inzwischen -3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,93 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.