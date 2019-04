Zhenjiang Dongfang Electric Heating: Was tun?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Zhenjiang Dongfang Electric Heating am 20.04.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 3,66 CNY. Die Aktie der Zhenjiang Dongfang Electric Heating wird dem Segment "Haushaltsgeräte" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Zhenjiang Dongfang Electric Heating nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Zhenjiang Dongfang Electric Heating in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Zhenjiang Dongfang Electric Heating wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhenjiang Dongfang Electric Heating erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -25,57 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +49,23 Prozent im Branchenvergleich für Zhenjiang Dongfang Electric Heating bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,51 Prozent im letzten Jahr. Zhenjiang Dongfang Electric Heating lag 50,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Zhenjiang Dongfang Electric Heating beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,3 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,39) für diese Aktie. Zhenjiang Dongfang Electric Heating bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.