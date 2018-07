Zhenjiang Dongfang Electric Heating: Tut sie es noch ein Mal?

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Zhenjiang Dongfang Electric Heating am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 2,52 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsgeräte".Die Aussichten für Zhenjiang Dongfang Electric Heating haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Zhenjiang Dongfang Electric Heating schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,4 % und somit 2,01 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,41 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

