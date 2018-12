Zhenhai Petrochemical Engineering: Was jetzt noch richtig spannend wird …

An der Börse Shanghai schloss die Zhenhai Petrochemical Engineering-Aktie am 27.12.2018 mit dem Kurs von 14,51 CNY. Die Zhenhai Petrochemical Engineering-Aktie wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Die Aussichten für Zhenhai Petrochemical Engineering haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Zhenhai Petrochemical Engineering in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zhenhai Petrochemical Engineering derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 14,49 CNY, womit der Kurs der Aktie (14,51 CNY) um +0,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,37 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,97 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Zhenhai Petrochemical Engineering niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Commercial Services. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (0,81 % gegenüber 1,97 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".