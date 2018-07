Zhengping Road & Bridge Construction: Risiko oder Gewinnchance?

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert Zhengping Road & Bridge Construction per 23.07.2018 bei 7,89 CNY. Zhengping Road & Bridge Construction zählt zu "Bauwesen".Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhengping Road & Bridge Construction entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Zhengping Road & Bridge Construction beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,23 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,2) für diese Aktie. Zhengping Road & Bridge Construction bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...