Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials: Tief bewertet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 30,32 CNY.Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 56,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials zahlt die Börse 56,33 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemicals" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 1354,4. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

