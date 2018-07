Zhejiang Zheneng Electric Power: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Zhejiang Zheneng Electric Power am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 5,01 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Unser Analystenteam hat Zhejiang Zheneng Electric Power auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,34 CNH mit dem aktuellen Kurs (5,01 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -6,18 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 4,97 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,8 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zhejiang Zheneng Electric Power ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

