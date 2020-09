Zhejiang Zheneng Electric Power: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Autoweb":

Am 13.09.2020, 02:00 Uhr notiert die Aktie Zhejiang Zheneng Electric Power an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 3.82 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zhejiang Zheneng Electric Power einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zhejiang Zheneng Electric Power jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Zheneng Electric Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,06 Prozent und liegt damit 1,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler, 3,55). Die Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Zhejiang Zheneng Electric Power für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Zhejiang Zheneng Electric Power für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Zhejiang Zheneng Electric Power insgesamt ein "Sell"-Wert.

