Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic: Der Hammer!

Für die Aktie Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic stehen per 22.07.2019, 17:05 Uhr 51.55 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic-Aktie hat einen Wert von 79.36. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (71,98). Wie auch beim RSI7 ist Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,98). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,53 ist die Aktie von Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic auf Basis der heutigen Notierungen 72 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (62,23) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Zhejiang Zhaofeng Mechanical And Electronic insgesamt ein "Hold"-Wert.