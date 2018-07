Zhejiang Yatai Pharmaceutical: Was passiert jetzt?

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Zhejiang Yatai Pharmaceutical per 25.07.2018 bei 14,85 CNY. Zhejiang Yatai Pharmaceutical zählt zu "Arzneimittel".Wie Zhejiang Yatai Pharmaceutical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,41. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zhejiang Yatai Pharmaceutical zahlt die Börse 33,41 Euro. Dies sind 77 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotech & Pharma" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 144,74. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

