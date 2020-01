Zhejiang Yankon: Das kann keiner glauben

Für die Aktie Zhejiang Yankon aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 02.01.2020, 03:12 Uhr, ein Kurs von 4.76 CNH geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhejiang Yankon auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,16 Prozent und liegt damit 1,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 2,12). Die Zhejiang Yankon-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,09 liegt Zhejiang Yankon auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Yankon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -21,06 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +66,44 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Yankon bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,75 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Yankon lag 66,14 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.