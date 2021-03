Zhejiang Xinguang Pharmaceutical: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Per 11.03.2021, 18:55 Uhr wird für die Aktie Zhejiang Xinguang Pharmaceutical am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 13.48 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhejiang Xinguang Pharmaceutical auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Xinguang Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 1,62 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,39 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Xinguang Pharmaceutical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,4 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Xinguang Pharmaceutical lag 0,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,14 Prozent und liegt damit 1,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 1,56). Die Zhejiang Xinguang Pharmaceutical-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Zhejiang Xinguang Pharmaceutical haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

