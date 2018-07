Endlich geschafft, Zhejiang Xinguang Pharmaceutical?

Weitere Suchergebnisse zu "City Bank":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhejiang Xinguang Pharmaceutical, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 20,61 CNY.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zhejiang Xinguang Pharmaceutical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zhejiang Xinguang Pharmaceutical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,17 ist die Aktie von Zhejiang Xinguang Pharmaceutical auf Basis der heutigen Notierungen 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma" (145,86) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

