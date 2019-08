Zhejiang Xinan Chemical Industrial: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Zhejiang Xinan Chemical Industrial-Kurs wird am 01.08.2019, 09:55 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 10.73 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Chemikalien".

Die Aussichten für Zhejiang Xinan Chemical Industrial haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Zhejiang Xinan Chemical Industrial liegt mit einem Wert von 7,78 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Zhejiang Xinan Chemical Industrial hat mit einer Dividendenrendite von 5,09 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt +2,43. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Zhejiang Xinan Chemical Industrial-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Zhejiang Xinan Chemical Industrial konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Zhejiang Xinan Chemical Industrial auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.