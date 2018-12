Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic: Kommt jetzt der Hammer?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung". Die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie notierte am 12.12.2018 mit 12,14 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Unser Analystenteam hat Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,8, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,63, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,52 CNH. Der letzte Schlusskurs (12,14 CNH) weicht somit -10,21 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 11,7 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,76 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Manufactured Goods"-Branche sind im Durchschnitt um -30,78 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,88 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,32 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic lag 4,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.