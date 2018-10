Xianju, China (ots/PRNewswire) - Wie die Abteilung fürÖffentlichkeitsarbeit des CPC-Komitee für den Landkreis Xianjumitteilte, wurde das 3. Chinesische Forum für grüne Entwicklung imKreis Xianju vom 12. bis 14. Oktober im Landkreis Xianju in derProvinz Zhejiang abgehalten.Xianju ist eine relativ abgelegene Gebirgsregion im Osten Chinas.Die einheimische Bevölkerung wird für ihren grünen Lebensstilbelohnt. Bewohner, die zu Fuß gehen, öffentliche Fahrräder benutzenoder den Bus nehmen, werden mit "grünen Münzen" belohnt, die sie fürKonsumgüter und Lebenshaltung einlösen oder auch für einen gutenZweck spenden können. Eine "grüne Münze" ist 1 RMB wert.Dieser gesunde und umweltfreundliche Lebenswandel ist in Xianjuallgegenwärtig. Aber auch die industrielle Entwicklung in Xianju isteng an der grünen Wirtschaft ausgerichtet.Der Landkreis Xianju hat eine Waldfläche von 79,6 %. Der Ort, wosich der Berg Tianmu im Werk "Besteigung des Bergs Tianmu in einemTraum" des berühmten Dichters Li Bai aus der Tang-Dynastie befindet,ist in Xianju und gilt als "Ort, wo die Unsterblichen leben".Ökologisch ist Xianju schon immer ein Vorzeigemodell. Was diewirtschaftliche Entwicklung angeht, gehört der Landkreis Xianju abernicht zu den entwickelten Regionen der Provinz Zhejiang. Trotzdemwurde es von Zhejiang als einziges Pilotprojekt für die grüneEntwicklungsreform auf Landkreisebene in der Provinz ausgewählt.Durch eine gemeinsame Initiative von Regierung, Privatwirtschaft undÖffentlichkeit wurde ein Landkreismodell "Schönes China" mitnachhaltiger Entwicklung, hoher Lebensqualität und einem gesundenÖkosystem für China aufgelegt.Xianju unterscheidet sich von anderen ländlichen Regionen. Eserinnert an einen Naturpark, in dem sich Ökosystem, Mensch undWirtschaft in Harmonie miteinander entwickeln.Bei der Entwicklung der grünen Wirtschaftsbereiche kann Xianjubereits Erfolge vorweisen. So wurden in Xianju in der traditionellen,gut aufgestellten Pharmabranche die meisten Betriebe mitLowtech-Produkten, kleinen Produktionsmengen und verteilterVertriebsstruktur im Stadtbereich geschlossen. Die verbleibendenBetriebe wurden komplett in die wirtschaftliche Entwicklungszoneumgesiedelt. Darüber hinaus wurden im produktiven Bereich Rohstoffedurch patentierte Arzneimittel ersetzt, was einen Wandel hin zurmodernen Medizin und Biomedizin bewirkt. Gleichzeitig kultiviertXianju die drei "Zehn-Milliarden-Sektoren" ausgezeichnete Gesundheit,ausgezeichneter Tourismus und ausgezeichnete Kultur. Damit wird diewirtschaftliche Entwicklung in Richtung grüner Wirtschaft undSpitzenindustrie vorangebracht.Durch die Beseitigung rückläufiger Produktionskapazität und dieStärkung der wissenschaftlichen und technologischen Innovation konnteder Hightech-Sektor in Xianju 50 % zum industriellen Mehrwertbeitragen. Im letzten Jahr trug die grüne Industrie einen Mehrwertvon 83 % zum BIP des Landkreises bei."Ökologischer Landkreis auf nationalem Niveau", "Pilotprojekt fürStandardisierung schöner ländlicher Region auf nationalem Niveau","Chinas Vorzeigelandkreis für ökologischen Vergnügungs- undländlichen Tourismus", "Chinas beste ökonomische Tourismus- undUrlaubsdestination im ländlichen Raum" - Xianju hat sich in denzurückliegenden Jahren den Ruf eines Paradebeispiels für nachhaltigegrüne Entwicklung erworben.Neben dem Projekt der "grünen Münzen" haben die Bürger von Xianjueinen "grünen Konsens" beschlossen. Sie nehmen aktiv an grünenInitiativen teil, darunter Konsum, Energieeinsparung undUmweltschutz, CD-ROM-Projekte, Tourismus, Mülltrennung usw. In Xianjuist aktive grüne Entwicklung zur Mode geworden."Die ökologische Entwicklung von Landkreisen und grünen Industrienist nicht nur eine Idee der nationalen Initiative für denökologischen Umbau der Zivilisation. Es ist auch unsere historischePflicht in dieser Entwicklungsphase prachtvoller Villen." Lin Hong,Sekretär des Parteikomitees für den Landkreis Xianju, verspricht,dass sich Xianju in Zukunft für die Schaffung eines dynamischen,offenen Hochlands, eines ökonomisch-grünen Hochlands, einesökologisch-grünen Hochlands, eines kulturellen Hochlands sowie einesharmonischen und glücklichen Hochlands einsetzen wird.Der Leiter der chinesischen Gesellschaft für die Erforschung undFörderung der ökologischen Zivilisation erklärte, dass sich Xianjuseit mehreren Jahren für die Entwicklung einer grünen Wirtschaft unddie Förderung des grünen Wohlergehens engagiert. Dieses nachhaltigeund skalierbare Projekt liefert eine Blaupause für China, um dasKonzept der grünen Entwicklung und die Strategie der ländlichenRevitalisierung zu implementieren.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=321932Pressekontakt:Frau WangTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The Publicity Department of the CPC Xianju County Committee, übermittelt durch news aktuell