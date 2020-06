Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "CCU":

Der Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical-Kurs wird am 27.06.2020, 15:38 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 59.82 festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 76,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -4,4 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +81,33 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,04 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical lag 80,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical liegt bei 55,81, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical bewegt sich bei 44,91. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 47,22 für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,82 (+26,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (55,45 ) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,88 Prozent Abweichung). Die Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Zhejiang Wolwo Bio-pharmaceutical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.