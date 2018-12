Zhejiang Weixing Industrial Development: Was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Zhejiang Weixing Industrial Development unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter". Die Zhejiang Weixing Industrial Development-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 6,87 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Zhejiang Weixing Industrial Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Zhejiang Weixing Industrial Development höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products. Der Unterschied beträgt 2,85 Prozentpunkte (5,58 % gegenüber 2,73 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhejiang Weixing Industrial Development wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhejiang Weixing Industrial Development auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Zhejiang Weixing Industrial Development ist mit einem Kurs von 6,87 CNY inzwischen -4,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -15,6 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.