Zhejiang Shibao: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Zhejiang Shibao weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 1,37 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.Die Aussichten für Zhejiang Shibao haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,26 Prozent und liegt damit 0,16 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automotive, 2,1). Die Zhejiang Shibao-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

