Zhejiang Semir Garments: Schon gehört?

An der Börse Shenzhen schloss die Zhejiang Semir Garments-Aktie am 31.10.2018 mit dem Kurs von 7,94 CNH. Die Zhejiang Semir Garments-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Zhejiang Semir Garments auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Zhejiang Semir Garments hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,86 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,7%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,16 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Zhejiang Semir Garments. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Semir Garments daher eine "Hold"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Sell", 0 mal "Buy"). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Insgesamt erhält Zhejiang Semir Garments von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Semir Garments-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,03 CNH mit dem aktuellen Kurs (7,94 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -28,01 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (10,46 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,09 Prozent), somit erhält die Zhejiang Semir Garments-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.